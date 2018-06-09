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Ненакрашенная Ким Кардашьян опубликовала новое фото со всеми своими детьми

Сегодня, 17:46

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников своей смелостью, опубликовав в социальной сети новое утреннее фото со своими тремя детьми.

Маму сына и двух дочерей Ким Кардашьян почти невозможно «поймать» без макияжа. Перед поклонниками и фотокамерами на её лицо всегда нанесён профессиональный макияж и даже во время семейных «вылазок» Ким не изменяет себе. Однако новое фото показало Ким Кардашьян с другой, взрослой стороны, как заметили её поклонники.

На странице в социальной сети появилась фотография ненакрашенной Ким, лежащей в кровати с сыном Сейнтом и дочерями Норд и Чикаго. Малыши радовались маме, а поклонники поразились натуральной красоте звезды. Им даже со стороны было видно, что без тонны макияжа Ким Кардашьян вовсе не «чудовище», которой её рисуют некоторые зарубежные СМИ. Несколько фанатов даже попросились в семью Кардашьян-Уэст, любуясь их идиллией на фото.

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