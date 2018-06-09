Юрий Николаев ошеломил поклонников своим внешним видом

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Церемонию вручения премии Муз-ТВ, несмотря на тяжелое онкологическое заболевание, смог посетить известный ведущий музыкальных программ Юрий Николаев. Его болезненный вид очень огорчил поклонников.

9 мая этого года, в соцсетях, после публикации фото с премии Муз-Тв, появилась информация о прогрессирующем тяжелом недуге Юрия Николаева. Ведущий, побывавший на светском мероприятии, ошеломил поклонников своим внешним видом: он очень похудел, выглядит слабым и истощенным. Нужно заметить, что причина его внешнего вида не связана с возрастными изменен кахексией иями, а является следствием прогрессирующего онкологического заболевания. Юрий Николаев борется с раком уже больше 10 лет. Он сообщил, что стоически переносит болезнь и намерен и впредь продолжить борьбу с ней.

Многие известные артисты российской эстрады появились благодаря проекту Юрия Александровича "Утренняя звезда". Многие годы он был бессменным ведущим "Утренней почты". 69-летний ведущий рассказывает, что секретным оружием и решающим фактором в борьбе с онкозаболеванием – это способность не впадать в уныние независимо от обстоятельств.