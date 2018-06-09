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Стало известно, почему Меган Маркл запретили иметь Instagram, а принцессе Евгении – нет

Сегодня, 16:32

«Неравное» отношение к членам королевской семьи иногда пробуждает в людях чувство несправедливости. Но специалисты пояснили, почему внучке королевы Елизаветы II разрешено вести свой Instagram, тогда как Меган Маркл это запретили.

Принцесса Евгения объявила о создании свой личной страницы в Instagram в марте. Тогда многие удивлялись тому, почему кровной родственнице Елизаветы II это позволено делать. Известно, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл «забросили» свои соцсети сразу после официального подтверждения их отношений с принцами Уильямом и Гарри, чтобы соответствовать протоколу.

Специалисты объясняют, что принцесса Евгения, как и её сестра принцесса Беатрис, - единственные королевские особы, не имеющие «королевской» работы. Они не присутствуют на официальных встречах, от них не зависит лицо Великобритании. Например, принцесса Евгения работает директором арт-галереи. Потому им, согласно протоколу, вести соцсети лично и дурачиться в них полностью разрешено.

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