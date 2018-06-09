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Девушка уличила водителя в краже денежных средств. Сам водитель признался в преступлении.

После предательства близкого человека артистка столкнулась и с предательством наемного рабочего. Сати Казанова собирается судиться с личным водителем, так как в течение года он оставлял себе деньги, которые певица перечисляла ему на банковскую карту с просьбой оплатить те или иные счета. Как оказалось, водителям такие вопросы лучше не доверять, ведь теперь у артистки долг на сумму 250 000 рублей за неоплату счетов.

Сати не стала терпеть мошенничества со стороны своего личного водителя и написала на него заявление. Известно, что сам водитель признал свою вину, а также им уже подписана подписка о невыезде.

Напомним, подобная ситуация однажды произошла и с Анастасией Волочковой. Ее личный водитель регулярно отвозил гонорары в банк, однако, вскоре выяснилось, что часть денежных средств он забирал себе. Более того, водитель даже пытался отравить балерину, подсыпая ей в напитки какие-то медикаменты.