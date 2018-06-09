Газманов похвастался паспортом болельщика Чемпионата мира 2018

Сегодня, 17:27

Олег Газманов похвастался в сети, что получил паспорт болельщика на Чемпионат мира 2018. Поклонники спрашивают, за какую команду болеет певец.

На днях певец выложил фото в своём Instagram, где он, сидя в своей машине, держит в руках недавно сделанный паспорт болельщика на Чемпионат мира по футболу.

Фанаты поинтересовались, за кого болеет певец. Одним из самых популярных вопрос было то, верит ли Газманов в успех российской сборной. Поклонники так же оценили то, что Олег одним из первых получил паспорт, и поинтересовались, какая команда является фаворитом. Подписчики спрашивали, будет ли певец лично смотреть матчи, если да, то где и какие и сколько стоили билеты.

Напомним, что есть два способа оформить заявку на получение паспорта болельщика: в онлайн-режиме на официальном сайте и в самом пункте выдачи паспортов. Такой документ нужен для посещения футбольных мероприятий и обязателен для всех.