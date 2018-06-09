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«Эксплуатация детского труда»: Сергей Лазарев просит 4-летнего сына варить кофе

Сегодня, 16:54

Никто не приготовит любимый напиток лучше, чем родной человек. Вот и певца поспешил порадовать сын Никита.

 

После премии МУЗ-ТВ певец вернулся домой к сыну, который встретил папу тёплым приёмом и капучино. Малыш уже умеет готовить кофе в кофемашинке, чем решил похвастаться Сергей, выложив видео в Instagram. Всего за пару часов ролик набрал свыше 350 тысяч просмотров. На нём маленький Никита заправляет кофемашинку и отвечает на вопросы папы. Сергей Лазарев несколько раз поблагодарил любимого сына и напоследок спросил, будет ли тот работать в кофейне. Ответ был положительным.

 

В подписи к видео Лазарев шутливо написал, что это «эксплуатация детского труда», но подписчики нашли отношения между отцом и сыном милыми и трогательными: «Маленький папин помощник». Да и сам Сергей поставил хештеги #мимими и #папасын.

Хотим отметить, что пользоваться электроприборами достаточно опасно для маленького ребёнка, а Сергей находит это только смешным, снимая весь процесс на камеру. Поклонники считают, что Лазарев ничего бы не успел сделать в случае возникновения опасности.

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