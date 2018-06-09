«Либо смыть, либо уничтожить»: Садальский рассказал о советах Джуны

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Спустя три года со дня смерти знаменитой прорицательницы Джуны, Станислав Садальский вспомнил ее советы. Актер признается, что в свое время над ними смеялся. Понимание того, как была права Джуна пришло к нему много позже.

Например, Джуна всегда говорила, что вещи хранят в себе энергетику прежних хозяев. Поэтому, перед тем, как избавиться от них, а тем более, дарить их, нужно обязательно протереть или постирать. А совсем уж негодные вещи нужно сжигать, считала Джуна. Прорицательница поясняла, что все плохое, которое помнит вещь, не должно перейти к новому хозяину или вернуться к старому. Поэтому, «либо смыть, либо уничтожить», рекомендовала ясновидящая.

Понимание того, как Джуна была права, пришло к Станиславу годы спустя. Сейчас актеру очень не хватает ее советов. Он жалеет, что когда-то смеялся над ними. Хотя, по его признанию, старые вещи он не хранит, даже письма выбрасывает. «А вот с воспоминаниями сложнее», заключает Садальский.