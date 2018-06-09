36-летнюю Бритни Спирс перепутали с бомжом

Сегодня, 15:38

На данный момент певица отдыхает в Майами, где ее фотографируют папарацци и фанаты в самые неподходящие моменты. Такие снимки попадают в Сеть, где пользователи часто путают селебрити с бомжом.

В последний раз пользователи активно обсуждали фотографию Бритни Спирс в очень неподходящем образе. На ней голубой топ без бретелей, который подчеркнул обвисшую грудь и толстые руки. Также певица надела шорты неприятного коричневого цвета, которые собрались складками и оголяют ноги, по которым видно, что во время отдыха Спирс не ограничивает себя в питании и не утруждается спортом.

Кроме того, все ее вещи кажутся старыми, а образ целиком – неряшливым. Такое впечатление укрепляют сальные локоны, собранные в хвост, и неудачный макияж. 36-летняя Бритни Спирс переборщила с подводкой, и кажется, что у нее синяки под глазами. В руках певица держит пакет с закусками.