Фанаты ругают Кортни Кардашьян за монобровь у ее сына

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Снимок появился в Instagram на странице Скотта Дисика, бывшего мужа светской львицы и отца их общего сына Мейсона. Люди просят, чтобы селебрити удалила лишние волоски между бровями.

Фанаты Кортни Кардашьян ругают звезду за монобровь у ее сына Мейсона, которого та родила в браке со Скоттом Дисиком. Фотография появилась на странице отца мальчика, где поклонники и принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. Многие ругали Кортни за то, что она не испытывает нужды в деньгах, но ничего не делает с бровями Мейсона.

Кортни Кардашьян является представителем знаменитого семейства, где самой известной и скандальной является Ким. Она то встречается с президентом тайком от мужа, то получает незаслуженные награды, как считают другие звезды. Это красотку по слухам и внимаю не смогла превзойти ни одна из сестер американского клана Кардашьян.