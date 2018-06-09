«Певица или королева?»: Ники Минаж взбудоражила Сеть новым фото

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После серии синглов Ники Минаж представила обложку своего нового альбома Queen. Она поделилась обновленным секси-имиджем в социальных сетях. На обложке Ники «растянулась» на ветке дерева, одетая в инкрустированный драгоценными камнями золотой головной убор, который сравнили с обликом Бейонсе на Премии Грэмми в прошлом году.

Ники Минаж взбудоражила Сеть новым фото. В первом полноформатном альбоме Ники (с 2014 года The Pinkprint), будут представлены синглы «Chun-Li» и «Barbie Tingz», а также «Введение», в котором есть запись Эминема. Она также поделилась фрагментом тайной песни с Арианой Гранде.

«Эта эпоха будет в миллиард раз эпичнее. Я думаю, что эта эпоха, безусловно, будет самой запоминающейся и самой впечатляющей в моей карьере», - сказала Минаж.

Пользователи Сети пришли в восторг от обложки нового альбома американской рэп-исполнительницы Ники Минаж. Некоторые озадачились вопросом: «Минаж все таки певица или королева?».