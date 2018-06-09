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«Типичная Россия»: Эвелина Блёданс опубликовала снимки с медвежонком

Сегодня, 15:07

На странице Эвелины в социальной сети появились снимки с маленьким обитателем леса. Поклонники поспешили отметить, что именно таких домашних питомцев имеет большинство россиян по представлениям иностранцев.

 «Смотрите, кого мы нашли на дороге», - пишет на своей странице в Instagram Эвелина. Публикация актрисы содержит несколько снимков, на которых она держит на руках маленького медвежонка. Фотографии были позитивно восприняты поклонниками, некоторые из которых отметили на снимке клоуна Владимира Дерябкина, который часто выступает вместе с медведями. Многие подписчики Блёданс восхитились появлению столь неожиданного животного в кадре.

«Ситуация, типичная для России», - пишут в комментариях фанаты актрисы. Текст публикации многие восприняли позитивно, отмечая тот факт, что медведь гулял возле дороги сразу с поводком. Для других публикация стала поводом для грусти, они посчитали, что к таким животным нельзя относиться как к домашним питомцам, и на воле им будет куда лучше, чем на чьих-либо руках.

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