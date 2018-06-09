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«Ошибки, описки, опечатки»: Бородина поделилась душевным сообщением и подверглась критике

Сегодня, 14:26

Пребывая в Италии с маленькой дочерью ведущая «Дом-2» прониклась домашней атмосферой и вспомнила свое детство. Подписчики прочли новую публикацию свой любимицы, и негативно оценили один важный момент из рассказа Ксении. Не смогли не упрекнуть молодую мамочку в безответственности и назвали непутевой.

Бородина поделилась душевным сообщением в своем аккаунте в социальной сети.

«Моя Пуговка, обещала исполнить твоё желание, попасть на остров где росла твоя мама и я с радостью осуществила твою мечту. Радуйте всегда своих детом, Теюша не поехала, потому что ещё малыша, хотя бы годик и приедем сюда все вместе уже», - сообщила телезвезда.

Ксения подверглась резкой критике со стороны хейтеров. В частности продолжение рассказа Бородиной смутило многих, подписавшихся на ее паблик.

«Вчера за удином мой отчим столько всего вспоминал, рассказывал какая я была маленькая, как работала на Капри уже в 14 лет», - подытожила Ксения.

«Это не ошибки, а описки! А ошибка всего одна)», «Это не ошибки, а опечатки...торопилась, видимо. Ну и т9 без него никак...» - писали подписчики.

Некоторые пошли еще дальше и заподозрили Бородину в начале бракоразводного процесса и разделе детей с ее нынешним супругом, которого она очень любит и ценит.

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