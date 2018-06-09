«Ошибки, описки, опечатки»: Бородина поделилась душевным сообщением и подверглась критике

Пребывая в Италии с маленькой дочерью ведущая «Дом-2» прониклась домашней атмосферой и вспомнила свое детство. Подписчики прочли новую публикацию свой любимицы, и негативно оценили один важный момент из рассказа Ксении. Не смогли не упрекнуть молодую мамочку в безответственности и назвали непутевой.
Бородина поделилась душевным сообщением в своем аккаунте в социальной сети.
Ксения подверглась резкой критике со стороны хейтеров. В частности продолжение рассказа Бородиной смутило многих, подписавшихся на ее паблик.
Некоторые пошли еще дальше и заподозрили Бородину в начале бракоразводного процесса и разделе детей с ее нынешним супругом, которого она очень любит и ценит.