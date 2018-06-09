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Наталья Рудова сменила философию «замуж надо» на «иди в зал»

Сегодня, 14:12

Актрисе, видимо, надоели рекомендации доброжелателей. За 4 минуты новый снимок в Instagram набрал более 8 тысяч лайков.

Наталья Рудова сменила людскую философию «замуж надо» на свой принцип «иди в зал». Актриса опубликовала новый снимок в Instagram, подписав его интересным сообщением: «Людская философия: Люди врут замуж надо, тебе грустно замуж надо, любишь животных замуж надо, часто ходишь писать замуж надо, любишь танцевать-замуж надо. Моя философия: Грустно иди в зал, хочешь есть иди в зал, хорошо тебе иди в зал, непонятки на работе иди в зал, любишь танцевать иди танцуй, а потом -ИДИ В ЗАЛ!».

Поклонники поддержали способ жизни Натальи Рудовой, подчеркнув, что живут по таким же принципам. Сама актриса предпочитает не комментировать свою личную жизнь, пряча ее за семью замками. Фанаты активно лайкают снимки любимого кумира.

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