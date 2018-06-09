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«Принцесса»: Ани Лорак показала повзрослевшую дочку на её день рождения

Сегодня, 14:10

Дочери Ани Лорак Софии 9 июня исполнилось 7 лет. Новое фото с ней, показанное певицей, впечатлило интернет-пользователей.

Ани Лорак поздравила Софию с днём рождения, называя её «своей принцессой» и желая быть самой счастливой. Повзрослевшая дочь певицы, по мнению поклонников, выглядела очень красиво, как сообщает VistaNews. То, что на снимке София с Ани Лорак были одеты одинаково, умилило их. Фанаты отметили, что мать и дочка действительно, видимо, очень близки и дружны, что прекрасно для семьи.

Интернет-пользователи пожелали Софии успеха в учёбе и творчестве. Дочь Ани Лорак назвали «будущей дивой», предрекая, что в дальнейшем она будет не менее ярко сиять, чем сама певица. Также фанаты в очередной раз отметили, что мать и дочь очень внешне похожи между собой.

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