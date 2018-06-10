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Алика Смехова в свои пятьдесят покорила фанатов отличной фигурой

Сегодня, 03:45

Алика Смехова, которой исполнилось пятьдесят лет, показала своим поклонникам элегантную фигуру и замечательную растяжку. Фотография актрисы, опубликованная в сети, покорила фанатов.

 Известно, что актриса увлекается йогой и плаванием, придерживается здорового питания, любит посещать массажиста. Может быть ее фигура небезупречна. Но зная, что Алике весной исполнилось пятьдесят, она потрясающе выглядит.

На снимке актриса запечатлена в сложной позе или його-асане. По-русски она называется «поза голубя».

Актриса рассказала своим подписчикам, что нельзя оставлять свои нужды без ответа, для достижения успеха. Все нуждаются в отдыхе. Просто необходимо посвящать время себе.

По-мнению актрисы важны позитивный настрой и чувство юмора.

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