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«Вашим педагогам стыдно»: Анастасию Волочкову просят забыть о красном дипломе

Сегодня, 13:56

Выпускница Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой Анастасия Волочкова продолжает кичиться своим красным дипломом, но пользователи Сети просят её не позорить своих педагогов и забыть о прошлом.

9 июня на экраны страны выходит очередной выпуск ток-шоу «Привет, Андрей!» Главной темой программы стали Николай Цискаридзе и 280-летие Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой. Красный диплом именно этого ВУЗа получила неизвестная тогда Анастасия Волочкова. Для программы она дала новое интервью, которое повергло в шок даже поклонников российской балерины.

В интервью женщина, словно позабыв о главном событии года для выпускников Академии, принялась в очередной раз расхваливать себя. Волочкова говорила о том, насколько она достойна всех наград и почёта, которые получила, и упомянула подаренное ей кольцо. Подписчики страницы Волочковой просят её не произносить название альма-матер, ведь сама танцовщица стала в одночасье позором не только этого вуза, но и всего русского балета. Сегодня она редко радует чем-то, кроме голых шпагатов и повторяющихся изо дня в день па.

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