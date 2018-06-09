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Михаил Галустян заранее поздравил «Союзмультфильм» с днём рождения

Сегодня, 13:21

10 июня исполнится 82 года киностудии «Союзмультфильм», продукция которой до сих пор любима зрителями разных возрастов и профессий. Нравится она и юмористу Михаилу Галустяну. Артист решил в Сети поздравить «Союзмультфильм» с такой крупной датой, но сделал это заранее, что вызвало вопросы у его поклонников, как сообщает VistaNews.

Галустян красиво описал большие достижения киностудии. Он подчеркнул, что «Союзмультфильм» выпускал продукцию в самых разных жанрах, и значительная часть её стала составляющей «золотого фонда» анимационной классики, а также получила много престижных международных и отечественных премий и наград. По мнению Галустяна, русская культура не могла бы обойтись без данной киностудии.

Однако эти красивые слова, написанные раньше времени, навели фанатов на мысль, что юморист не особо и хотел чествовать «Союзмультфильм». Запись была сделана, поскольку так нужно, артисты должны показывать пример обычным людям в том числе и в указании интересных дат. Галустян на претензии пока не ответил.

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