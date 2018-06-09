Мистическая смерть: Игорь Капуста погиб из-за татуировки в честь Аллегровой

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Об этом рассказала Галина, сестра погибшего, обсудившая причину смерти с патологоанатомом. Игорь Капуста скончался 15 мая в Петербурге, его тело кремировали.

По словам Галины, Игорь Капуста, четвертый муж Ирины Аллегровой, погиб из-за татуировки в честь певицы. Патологоанатом рассказал женщине, что неожиданная кончина мужчины наступила из-за аллергии, спровоцированной тату. Многие считают, что Капусту настигла мистическая смерть.

Игорь Капуста был известным танцором, но популярности ему придал брак с Ириной Аллегровой. Певица долгое время безумно любила своего избранника, но он отличался изменами и в итоге этот брак распался. После расставания звезда эстрады вычеркнула этого человека навсегда из своей жизни и больше никогда не вспоминала о нем.