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Чехова опровергла слухи о беременности, назвав свой живот жировой складкой

Сегодня, 12:41

Образ телеведущей вызвал большой резонанс в соцсетях. Комментаторы разделились на два лагеря: одни активно ругали платье и макияж, другие – восхищались.

Комментаторы одновременно ругали лишний вес и излишнюю худобу, восхищались бюстом и советовали быть менее вызывающей, хвалили макияж и писали, что вместо глаз две дырки, но больше всего Чехову поразили комментарии о «жирных складочках на животе» и заявления, что она беременна.

Анфиса Чехова выказала своё недовольство в аккаунте в Instagram и написала, что её образ на красной дорожке вскрыл нарыв на теле общества. «Как будто женщина должна быть тотально обезжирена, а её кожа идеально натянута на идеально скроенные кости!» - пишет телеведущая.

Чехова обеспокоена тем, что на молодых девушек отовсюду льётся грязь за их «неидеальный» внешний вид, хотя формулы того, как всем нравится не существует. Анфиса отметила, что такое общественное суждение вгоняет девушек в пучину неуверенности и депрессии. Она призвала не забывать о том, что все люди разные и все по-своему прекрасны, а единственный объективный критик – внутреннее чутье.

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