Певица Рита Ору отдыхает в Тоскане в голом виде

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Вездесущие папарацци не устают в преследовании знаменитостей, чтобы сделать эксклюзивные кадры. Тем не удаётся скрыться от объективов, даже когда они считают себя в полнейшей безопасности.

Судя по последним снимкам, обнародованным в Сети, певица Рита Ору из Великобритании сейчас отдыхает в Тоскане. Предпочитает она делать это в голом виде, точнее, топлесс.

Ору появилась в Тоскане со своим бойфрендом. Сейчас это Эндрю Уатт. Судя по фотографиям, Рита приводит его в полный восторг. В особенности, её бюст, от которого он отводил взгляд нечасто.

Судя по фотографиям папарацци, сначала парочка отдыхала в Тоскане на одном из пляжей. Затем Рита Ору вместе со спутником перебралась на стоящую неподалёку яхту.

Впрочем, подобные пикантные снимки, судя по всему, не будут для Ору неожиданностью. Рита и ранее частенько ничуть не смущалась демонстрировать свою грудь.