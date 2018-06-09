Поклонники просят Диму Билана на время уйти со сцены

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Поклонники российского певца Димы Билана не на шутку обеспокоены его самочувствием. Они готовы пожить без музыкальных новинок, но просят на время приостановить концертную деятельность.

Жалобы на своё ухудшающееся здоровье Дима Билан стал оставлять в социальных сетях давно. С начала 2018 года он иногда писал о том, как плохо себя чувствовал и сообщал поклонникам о результатах медицинских анализов. Но фанаты наблюдали, как неумолимо Дима Билан теряет вес и становится бледнее и грустнее.

Объявление Яны Рудковской о выходе грядущего сингла певца, его появление на премии Муз-ТВ и обсуждения со Светланой Лободой «творчества» заставили поклонников волноваться ещё больше. Они ожидают, что певец отправится в новое турне или займётся новыми музыкальными проектами, забыв поправить своё здоровье. В соцсетях они призывают певца уйти со сцены, пока его состояние не стало критическим. Там же они критикуют Яну Рудковскую, которой, кажется, вовсе плевать на здоровье её подопечных.