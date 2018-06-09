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Актриса Брук Шилдс рассказала про несчастливое детство

Сегодня, 11:24

Популярная американская актриса Брук Шилдс имела достаточно трудное детство, о чем она откровенно поделилась с поклонниками. С 5 лет она работала в кино, в то время как дома ее ждала мать-алкоголичка.

 Мама актрисы всегда пыталась уверить дочь, что у нее толстая попа. Привитые комплексы сопровождали Шилдс еще очень долго. Ситуация ухудшилась, когда в 15 лет ее не взяли в качестве модели на показы. Девушке удавалось найти работу только в качестве фотомодели. Ей говорили, что для подиума она слишком «атлетична». Несмотря на то, что девушка продолжала сниматься в кино, все эти неудачи сильно ее ранили.
Ее мама, по совместительству менеджер, старалась контролировать актрису, поэтому, чтобы избежать надзора Шилдс поспешно вышла замуж. Это случилось в 32 года, а ее избранником стал теннисист Андре Агасси. Брак не был удачным, и уже через два года пара рассталась. Однако вскоре Шилдс встретила сценариста Криса Хенча, который стал ее вторым мужем и помог избавиться от всех страхов детства.

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