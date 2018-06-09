«Как сестры»: Вера Брежнева и ее дочь Соня снова поразили своим сходством

Сегодня, 11:09

Вера Брежнева опубликовала новое фото с дочкой Соней и поделилась с подписчиками, что та уже вернулась домой на каникулы. Поклонники удивились, как Брежневой удается выглядеть молодо даже на фоне подростка.

16-летняя Соня Киперман учится в США и активно строит карьеру модели. Вера Брежнева поделилась сообщением о том, что дочка вернулась домой на каникулы, в честь чего девушки выложили совместное фото. Певица позирует в черном топе, а ее дочь в платье с открытой спиной. Поклонники поразились сходством матери и дочери, назвав их сестрами: у обоих светлые волосы одинаковой длинны, даже цвет помады совпадает. Фанаты удивляются, что 36-летняя певица выглядит молодо даже на фоне подростка. По мнению некоторых поклонников, Брежнева даже красивее.

В комментариях к публикации подписчики порадовались за воссоединение семьи, некоторые вспомнили и свой опыт. Фанаты также заметили, что это хорошо, когда мама и дочь – подружки, а по фотографии видно, что это относится и к семье Брежневой.