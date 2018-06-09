VistaNews.ru


«Как сестры»: Вера Брежнева и ее дочь Соня снова поразили своим сходством

Сегодня, 11:09

Вера Брежнева опубликовала новое фото с дочкой Соней и поделилась с подписчиками, что та уже вернулась домой на каникулы. Поклонники удивились, как Брежневой удается выглядеть молодо даже на фоне подростка.

16-летняя Соня Киперман учится в США и активно строит карьеру модели. Вера Брежнева поделилась сообщением о том, что дочка вернулась домой на каникулы, в честь чего девушки выложили совместное фото. Певица позирует в черном топе, а ее дочь в платье с открытой спиной. Поклонники поразились сходством матери и дочери, назвав их сестрами: у обоих светлые волосы одинаковой длинны, даже цвет помады совпадает. Фанаты удивляются, что 36-летняя певица выглядит молодо даже на фоне подростка. По мнению некоторых поклонников, Брежнева даже красивее.
В комментариях к публикации подписчики порадовались за воссоединение семьи, некоторые вспомнили и свой опыт. Фанаты также заметили, что это хорошо, когда мама и дочь – подружки, а по фотографии видно, что это относится и к семье Брежневой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Вера Брежнева восхитила уникальным фото в свадебном платье

Вера Брежнева опубликовала романтичное фото с Константином Меладзе

Вера Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем