«Лучше езжай в Крым»: Поклонники раскритиковали место для отдыха Ксении Бородиной

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Телеведущая Ксения Бородина вместе с дочкой и близкими подругами решила отдохнуть на острове Капри в Италии. Однако демонстрируемые в Сети ею виды острова натолкнули фанатов на мысль, что место знаменитость выбрала не то.

Ксения Бородина показала короткий ролик с красивыми пейзажами острова. Однако не все поклонники сразу в нём опознали итальянский Капри. Некоторым подписчикам местность больше напомнила российский Крым. В итоге поклонники стали советовать Ксении Бородиной, если её привлекает место именно своей красотой, отдыхать на Родине, как сообщает VistaNews.

Так телеведущая сможет существенно сэкономить, а впечатлений получит точно не меньше, чем в Италии. Ксения Бородина на предложение отправиться в Крым пока не отреагировала. Стоит отметить, что и сама её поездка оказалась для фанатов неожиданной. Учитывая, что супруг остался в России, поклонники стали подозревать размолвку между ними.