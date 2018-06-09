«Не норма»: Поклонники опасаются за здоровье Елены Малышевой из-за голодания

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Ведущая Елена Малышева объявила войну лишним килограммам, чтобы влезть в понравившееся платье. Однако поклонники заявляют, что знаменитость переусердствовала с похудением.

Елена Малышева рассказала в Сети, что подумывает о «голодных днях» - с водой и чаем. Дело в том, что хоть ведущая и ест крайне мало, тщательно считая калории, похудеть ей всё никак не удаётся. Голод знаменитость, в то же время, не чувствует. По мнению Елены Малышевой, это из-за того, что она старается ради поклонников – выполнить обещание, данное им, и показаться в красивом наряде.

Стоит отметить, что сама ведущая предупредила – лучше её примеру сходу не следовать и проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать какой-то метод похудения. Однако поклонники всё равно заявили, что так, как делает Малышева – это «не норма», как сообщает VistaNews. У звезды ухудшился цвет лица, она выглядит крайне изнеможенной. Фанаты порекомендовали Малышевой лучше задуматься о другом платье, чтобы «не гробить своё здоровье».