Татуированная модель Яна Синнер радует горячими снимками в белье

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Звезда Instagram из Петербурга очень популярна в Сети. Она не стесняясь показывает свое тело не только в белье, но и обнаженным.

Россиянка Яна Синнер, известная татуированная модель из Петербурга, радует поклонников в Instagram горячими снимками в нижнем белье. Внешность девушки весьма неординарна из-за многочисленных татуировок, которые, казалось бы, заполняют 80% ее тела. В социальной сети на модель подписаны 789 тысяч юзеров, они активно ставят лайки и комментируют фотографии.

В основном в ленте Яны Синнер красуются кадры, где она позирует в нижнем белье разного стиля, включая спортивный. Последний снимок набрал более 22 тысяч лайков. Видно, что фитнес-модель не стесняется представать перед публикой в самом обнаженном виде, гордо демонстрируя свои татуированные прелести. Фанаты в восторге от происходящего и хвалят своего кумира.