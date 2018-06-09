Визажист своей красотой затмила Бузову

Сегодня, 10:50

Фотография Ольги Бузовой с известным визажистом России, Гоар Аветисян, вызывает споры между подписчиками.

После премии МУЗ-ТВ Ольга Бузова предлагает узнать, кто делал ей макияж. Некоторые фанаты совсем не удивлены, так как наблюдается характерный подчерк Гоар Аветисян. Молодой визажист – девушке всего 25 лет – профессионально подготовила певицу к премии. В подписи к фото Бузова благодарит Гоар за «идеальный макияж принцессы». Поклонники вторят певице, отмечая её великолепный образ и убеждаясь, что у неё нет неудачных фото.

Некоторые подписчики всё же недовольны, что красила девушку именно Гоар. Ведь подчерк визажиста как раз заключается в «маске», которая получается на лице за счёт такой техники нанесения косметики. Кто-то, не смотря на прекрасный образ Бузовой отмечает, что Гоар затмила своей красотой певицу. Визажист на фото излучает теплоту, а Ольга выглядит немного отталкивающе. Вокальный и музыкальный талант Бузовой также подвергается критике. Тем не менее, ничто из этих споров не помешало певице получить премию МУЗ-ТВ-2018 в категории «Лучшая исполнительница».