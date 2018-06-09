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Наоми Кэмпбелл и Дамарис Льюис вышли в свет в одинаковых велосипедках

Сегодня, 09:18

В Сети открылось голосование, где пользователям предлагается выбрать, на какой модели, Наоми Кэмпбелл или Дамарис Льюис, экстравагантный наяд из велосипедок и пакетов выглядит лучше.

Наоми Кэмпбелл не так давно представила наряд Off-White. Девушка появилась в костюме в рамках показа линии одежды. Но вот ее коллега, модель Дамарис Льюис выбрала этот наряд для выхода на красную дорожку. Костюм полностью белого цвета. На пиджаке с одной стороны сделана объёмная драпировка, которая достает до колена. Далее идут велосипедки, длинной тоже по колено. Завершают образ остроносые белые туфли на шпильке, но так как это наряд на улицу, на обувь сверху надеты пакеты. Наоми Кэмпбелл дополнила наряд ярким оранжево-синим ожерельем, в то время как Дамарис Льюис ограничилась тонким белым украшением.

 Пользователи Сети были в шоке от того, что известные модели одели такой странный наряд куда-то помимо подиума. Но, несмотря на странность костюма, победа пока достается Кэмпбелл, которая набрала почти в два раза больше лайков.

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