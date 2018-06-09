«Королевская свадьба-2»: Подробности бракосочетания принцессы Евгении

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Внучка королевы, находясь 9 в очереди на престол, не нуждалась в одобрении бабушки Елизаветы II. Евгения уже продемонстрировала потрясающее сапфировое кольцо, подаренное женихом, стоимость которого оценили в 100 тыс. долларов. Ее кольцо имеет поразительное сходство с тем, которое ее отец, Принц Андрю, дарил бывшей жене Саре Фергюсон.

В социальных сетях мать невесты рассказала, как относится к будущему зятю. Подробности грядущего бракосочетания принцессы Евгении стали главной новостью в западных СМИ после новости о беременности Пиппы Миддлтон. Евгения очень близка к своей матери, она в социальных сетях опубликовала сенсационную новость, в которой намекнула, что осенью состоится «королевская свадьба – 2».

«Полная радость. Они плывут со смехом и любовью... Хотя лодка помогает! Я всегда говорю, что река хорошо течет к своей судьбе из-за руководства твердой скалы», - сообщила мать невесты.

Свадьба состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где заключили брак и приняли благословление принц Гарри и Меган Маркл. История любви принцессы Евгении и ее избранника Джека берет начало в 2010 году. Он познакомились во время катания на лыжах в Вербье.

Во время посещения инновационного центра King's Lynn Принц Эндрю (отец Евгении) сказал, что очень рад за дочь.

«Джек - абсолютно выдающийся молодой человек, и Евгения, и он узнали друг друга за несколько лет, и я действительно взволнован за них», - сообщил будущий тесть.

Также принцесса продемонстрировала свое розовое сапфировое кольцо на официальных фотографиях. Ее кольцо имеет поразительное сходство с тем, которое ее отец, Принц Андрю дарил экс-супруге и матери Евгении - Саре Фергюсон.

Кольцо Фергюсон стоило 35 тыс. долларов в то время, а теперь стоит около 100 тыс. долларов.