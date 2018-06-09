«Королевская свадьба-2»: Подробности бракосочетания принцессы Евгении

Внучка королевы, находясь 9 в очереди на престол, не нуждалась в одобрении бабушки Елизаветы II. Евгения уже продемонстрировала потрясающее сапфировое кольцо, подаренное женихом, стоимость которого оценили в 100 тыс. долларов. Ее кольцо имеет поразительное сходство с тем, которое ее отец, Принц Андрю, дарил бывшей жене Саре Фергюсон.
В социальных сетях мать невесты рассказала, как относится к будущему зятю. Подробности грядущего бракосочетания принцессы Евгении стали главной новостью в западных СМИ после новости о беременности Пиппы Миддлтон. Евгения очень близка к своей матери, она в социальных сетях опубликовала сенсационную новость, в которой намекнула, что осенью состоится «королевская свадьба – 2».
Свадьба состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где заключили брак и приняли благословление принц Гарри и Меган Маркл. История любви принцессы Евгении и ее избранника Джека берет начало в 2010 году. Он познакомились во время катания на лыжах в Вербье.
Во время посещения инновационного центра King's Lynn Принц Эндрю (отец Евгении) сказал, что очень рад за дочь.
Также принцесса продемонстрировала свое розовое сапфировое кольцо на официальных фотографиях. Ее кольцо имеет поразительное сходство с тем, которое ее отец, Принц Андрю дарил экс-супруге и матери Евгении - Саре Фергюсон.
Кольцо Фергюсон стоило 35 тыс. долларов в то время, а теперь стоит около 100 тыс. долларов.