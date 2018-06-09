«Слоны или чайки»: косметическая маска на лице Александра Олешко напугала поклонников

Сегодня, 13:25

Известный своей самоиронией актер Александр Олешко выложил в Instagram фото, где его лицо обезображено косметической маской. Неизвестная субстанция обильно покрывала лицо Александра. Напуганные поклонники начали фантазировать о её составе.

Все дело в том, что Александр много времени проводит под телевизионными софитами. Для того, чтобы лицо не бликовало в кадре, необходимо частое использование грима. Знакомый гример посоветовал Олешко укрепляющие косметологические процедуры для лица. А поскольку актер не спешил поделиться составом нанесенной на лицо массы, то поклонники начали гадать – на что это похоже.

Конечно, вначале все были напуганы. Но, разобравшись, сошлись на том, что красота требует жертв и повторяли знаменитую фразу Людмилы Гурченко: «Фасад нужно укреплять». При этом, одни шутники предположили, что это, видимо, чайки постарались. Другие пошли дальше, сказав, что для чаек мелковато, а вот крокодилы или слоны – в самый раз. После поклонники успокоили Александра, сказав, что он и в таком виде хорош.