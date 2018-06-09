«Велосипедки снова в моде?»: экстравагантный наряд Темниковой разочаровал фанатов

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Елена Темникова удивила новой публикацией в Instagram. Подписчики начали сомневаться, настолько ли у певицы хороший вкус, как она пытается показать.

На фото видно как девушка стоит с кофе и смартфоном возле автомобиля. Наряд она выбрала весьма специфический: белый удлиненные свитер, красные велосипедки и босоножки на шпильке. Пользователи не поняли, как эти предметы гардероба совмещаются между собой и предложили варианты, как их дополнить. «Для завершения образа можно добавить шляпку..ушаночку, плавательную или соломенную, потому что красоту ничем не испортишь», - комментируют в Сети.

Многие вспомнили, что это не первый случай неудачного создания образа. Например, сценическим костюмом в Минске был свитер с высоким горлом, на который сверху надели старую большую джинсовую куртку и завязали все на талии веревкой. Такой наряд был оценен как лучший для работы в колхозе.