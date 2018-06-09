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Располневшая Чехова показала дерзкое декольте «до пупа» на «Муз-ТВ»

Сегодня, 07:57

В социальной сети Instagram подписчики привыкли видеть Анфису стройной и красивой. Разочарованию не было предела после публикации снимков с красной дорожки. Более того, «распухшая» Чехова стала не единственной в оригинальном наряде. Нюша и Анна Семенович были в очень похожих платьях, чем создали повод для обсуждений. Располневшая Чехова стала гостьей премии «Муз-ТВ».

На церемонии Чехова показала дерзкое декольте «до пупа». Необычный выбор наряда привлек внимание хейтеров. Они сразу нашли изъян в фигуре всегда аппетитной формы артистки. Обсудили также и наряды других звезд шоу-бизнеса, которые стали «близняшками» Чеховой. Анна Семенович и Нюша были в очень схожих платьях.

«С Семёнович пара», «Нууу чуточку лучше, чем Семенович. Чуточку элегантнее)», «Не далеко ушла от Семенович .. платье просто отстой», - написали недоброжелатели.

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