Ксения Собчак рассказала о том, как создавался образ камикадзе

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Ксения Собчак стала одной из участниц на премии МУЗ ТВ, вступив вместе с Филиппом Киркоровым. Она рассказала, как проходила подготовка к тому, чтобы певец сжёг ей на сцене.

На своей странице в Instagram Ксения рассказала о том, каким трудоёмким занятием оказалось создание платья, которое должно было сгореть. По словам Собчак, работа длилась до 5 часов утра, а в процессе создания постоянно приходилось звонить техникам для консультаций. В публикации она поблагодарила девушек, работавших над созданием одежды, не для появления на торжественных мероприятиях, а лишь для того, чтобы сгореть. Сам наряд Ксения считает крайне удачным, отметив, что ей было не стыдно появиться в нём перед публикой, несмотря на «пояс смертника» внутри платья.

О том, что Собчак появится на сцене в образе камикадзе, стало известно еще до начала самой премии, благодаря публикации на странице Филиппа Киркорова. Он поделился видео с репетиции сожжения Ксении, где перед тем, как поджечь её выкрикивает: «Так не доставайся ты никому!» Также Собчак рассказала, что гореть ей было страшно, но на самом выступлении огня оказалось меньше, чем во время репетиций.