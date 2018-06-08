Сегодня, 22:06

Известный юморист разместил поздравление в одной из социальных сетей. Поклонники засыпали звезду комментариями с поздравлениями.

Гарик Харламов поделился со своими подписчиками в Instagram трогательным фото и не менее трогательным описанием к нему. Артист написал: «Кто бы что не говорил и не домысливал за нас, но факт налицо! У нас сегодня деревянная свадьба. 5 лет в супружестве, замужестве, браке, совместочке, коллаборации, семейности, содружестве, союзе, женитьбе, любви и обожании!».

Комик отметил, что «деревянная свадьба» звучит немного глупо. При этом, Харламов сравнил «деревянную» свадьбу со сборной России по футболу, написав: «Деревянная свадьба! Звучит,конечно, по идиотски, словно под венец идут Буратино и сборная России по футболу». Как бы это не звучало, и с чем бы не было сравнимо, но факт остается фактом. Харламов поблагодарил горячо любимую супругу за столько совместно прожитых лет и «супердочь». Завершил он свою речь словами «Едем дальше! Брависсимо и Виват!».

Этими словами он вызвал у многих поклонников недоумение, на чем же ехать. Неоднократно поклонники написали о том, что Кристине нужно дарить машину: «На деревянную свадьбу принято дарить друг-другу что-то из дерева. Не переставайте удивлять, подарите супруге деревянную машину!», «А ехать-то на чем?», «Кристине нужно подарить машину!».

Другие подписчики от души поздравили кумиров и порадовались за их совместную дату: «Поздравляем вы Невероятно красивая Пара!», «Долгих и Счастливых лет совместной жизни!», «Кристина, Вам завидует вся женская половина человечества , поздравляем вас», «Некоторые в тюрьме меньше сидят. Поздравлямба».