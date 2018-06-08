Сегодня, 21:25

Долгое время телеведущая «Орла и решки» не комментировала слухи о беременности. Она утверждала, что просто поправилась.

Регина Тодоренко скрывает имя своего возлюбленного, а также старается не комментировать слухи о предполагаемой беременности. Девушка лишь сводила все в шутку, всячески пытаясь отвлечь внимание СМИ и публики от этой темы. Однако недавно телеведущая выложила фото в своем профиле в Instagram с явным намеком на то, что находится в интересном положении.

Звезда написала, что 9 месяцев вынашивает «чудо», которое скоро появится на свет. Девушка также поделилась, что немного побаивается, так как перед ней теперь большая ответственность, но призналась, что долго готовилась к «этому». Поклонники сразу же начали поздравлять Регину с беременностью и скорым рождением малыша. Однако, многие все еще не могут понять беременна их кумир или нет.

Сегодня Регина Тодоренко подтвердила слухи о беременности, придя на премию «Муз-ТВ» в пышном нежном платье, которое подчеркнула изменившиеся формы телезвезды. Когда же один из журналистов поинтересовался, можно ли поздравить ее с пополнением, она ответила: «Конечно, поздравляйте».

По предварительным источникам известно, что Тодоренко наблюдается в клинике Лапино.