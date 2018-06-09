Одесская Барби против «матричных марионеток»

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Одесситка Валерия Лукьянова, больше известная, как Одесская Барби, попыталась найти понимание у подписчиков, поведав, что у нее «есть одна дилемма, точнее – две».

Обладательница двух дилемм рассказала, что ей трудно найти общий язык с окружающим миром. Не воспринимают Валерию всерьез «стереотипные люди». Когда она выглядит в своем привычном облике - накрашенная и на каблуках, то «стереотипная публика» видит в ней лишь «расфуфыренную красотку» и воспринимают с пренебрежением. Барби это обижает и она характеризует окружающих ее людей – и одеваются плохо, и фигура так себе, и за собой следят слабо. «А мой противоположный вид заставляет их чувствовать дискомфорт» - припечатывает знаменитость, подводя итог первой «дилеммы».

Во второй «дилемме» Лукьянова жалуется, опять же, на непонимание. Когда она надевает джинсы, рубашку, кроссовки, в ней видят подростка и опять же общаются с ней «через призму моего якобы малого возраста». «И это вечная дилемма!» - восклицает Барби. В финале своего поста Валерия порадовала поклонников ещё одним «мемом». Всех людей, с которыми не удаётся найти взаимопонимание, она назвала «матричными марионетками». Благо, таких, делится Лукьянова, в ее жизни не так уж много.