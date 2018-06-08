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"Какой футбол, такая песня!": Россияне не оценили клип Малинина к ЧМ–2018

Сегодня, 20:46

Работу певца откровенно высмеяли. СМИ наполняется негативными отзывами и «мемами» с кадрами из клипа.

В преддверии Чемпионата мира по футболу Александр Малинин решил поддержать отечественных футболистов, написав тематическую песню. За основу он взял известную в 70-х песню "Moskau", которую в то время исполняла группа «Dschinghis Khan». Исполнил композицию Малинин вместе со своей дочерью Устиньей, которая приняла участие и в съемках клипа.

Ключевыми словами песни стали: «Москва, Москва! Это наш чемпионат, каждый к нам приехать рад, ха-ха-ха-ха». Пользователи сети не оценили старания звездной семьи и активно начали критиковать как песню, так и клип на нее, в особенности прерывистый и надоедливый смех в конце каждой строчки припева.

Некоторые пользователи вспомнили, что в 1980 году перед Олимпийскими играми в народе слова песни были переделаны на «Москоу, Москоу, мы сравняем танками, будет вам Олимпиада, ха-ха-ха-ха». Другие отметили, что какой футбол, такая песня о нем. Некоторые пользователи начали жаловаться на глазную боль и дискомфорт в ушах после просмотра данного ролика.

Большое число пользователей высмеяли монтаж, на котором герои клипа будто вклеены. Один из комментаторов вообще отметил, что лицо Малинина будто приклеено нейросетью. Не остались в стороне и любители «мемов», которые активно начали вырезать скриншоты из кадров и создавать «мемы».

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