Победительница «Евровидения-2018» примерила необычный образ

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25-летняя певица, одержавшая победу на европейском песенном конкурсе, продолжает удивлять публику. Девушка смело продемонстрировала фанатам себя в интересном наряде.

Нетта Барзилай исполнила на «Евровидении» песню под названием Toy, что в переводе значит «Игрушка», намекая, что ни она, ни любая другая женщина не должна быть чьей-то куклой. Певица пропагандирует независимость женщин, права сексуальных меньшинств и поздравляет с «днём гордости».

В своём Instagram-аккаунте участница «Евровидения» поделилась фото, где предстала в ещё одном необычном образе. Девушка обрадовала фанатов тем, что скоро будет выступать. Поклонники же в свою очередь назвали певицу «королевой эпатажа» за то, в каком образе она на фотографии. Они уверены, что Нетта Барзилай никогда не перестанет их удивлять своим стилем и прекрасным вокалом.