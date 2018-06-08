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Эмили Ротаковски танцем «попы» поблагодарила за поздравления

Сегодня, 20:41

Звёзды шоу-бизнеса продолжают гнаться за «лайками». Самый доступный способ, которым можно получить подобную «благодарность» от почитателей, это очередная «обнажёнка».

 Эмили Ротаковски для подержания своего реноме среди почитателей «нарисовалась» перед ними  танцем «попы». Видимо, таким образом, она выразила свою признательность за поступившие ей поздравления.

В основном, откликнулись лишь зарубежные почитатели  Эмили Ротаковски, оценившие, как  та может обращаться со своей пятой точкой.

А Высоцкий пел, что мы делаем ракеты, можем переплывать Енисей, да и в балете – немало значим.

 Видимо, сейчас в почёте именно «попы». Впрочем, как говорят знатоки мира шоу-бизнеса, такого добра «у нас было всегда». Почему «попу» за одно выступление ценят в размер стоимости танка и всего обслуживающего его персонала на целый год – это российская загадка.

Ротаковски приближает россиян к тому, чтобы они её разгадали. Конкретно, как уже было. Попы, может, и останутся. С деньгами за их наличие всегда поступали иначе.

Попа Ротаковски  - здесь. Ну так – ничё, но на достояние России, как говорят её подписчики, не тянет. У Т-92 корма круче и понадёжней.

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