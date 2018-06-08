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Родившая две недели назад первенца украинская артистка вновь встала в ряды активных исполнительниц. Светлана приехала в Москву и выразила готовность спеть перед публикой на «Трансформации».

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров отговаривал Лободу от участия в премии «Муз-ТВ». Однако этот вариант 35-летняя звезда не рассматривала как реальную возможности отказаться от общения с «проголодавшимися» фанатами.

На сцене она спела «Super star». Особое внимание папарацци обратили на фигуру недавно родившей женщины, но сексуальная Лобода поразила всех своей стройностью и красотой.

К слову, поездка на премию стала негативным опытом для Топурии.