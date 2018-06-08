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Арбенина похвалила Бузову за смелость и музыкальное творчество

Сегодня, 20:53

Диана Арбенина и Ольга Бузова встретились на церемонии вручения премии Fashion People Awards. Артистка высказала свое одобрение телеведущей за ее бесстрашие и настойчивость в творчестве.

Вчера в Москве состоялась одна из самых престижных церемоний в области моды и стиля. Премия Fashion People Awards традиционно собрала большое количество знаменитостей. В рамках мероприятия прошло награждение самых стильных и талантливых российских звезд.

Ольга Бузова обратила на себя внимание, выбрав для мероприятия сексуальное платье с прозрачными вставками. Образ ведущей был признан одним из самых элегантных. Ольга получила награду в номинации «Стиль года». Начинающая артистка исполнила для гостей свой хит «Чемпион».

 Диана Арбенина похвалила Бузову при встрече за кулисами за смелость и стремление к музыкальному творчеству. Воодушевившись словами солистки группы «Ночные снайперы», Бузова поблагодарила Диану за поддержку.

Ольга Бузовой уже привыкла к тому, что ее образы непременно оказываются в центре внимания. Наряд инопланетянки, в котором артистка явилась на премию RU.TV, еще долго обсуждался в мире шоу-бизнеса.

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