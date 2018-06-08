Бородина с детьми отправилась в Италию

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Телеведущая поделилась с подписчиками первым фото с отдыха. Судя по отметке местности, звезда отправилась на остров Капри.

Ксения Бородина с детьми отправилась на отдых в Италию. Первым фото с отпуска звезда поделилась в своем профиле в Instagram, написав «Ура, приехали». На фото телеведущая не одна, а в компании подруг с детьми.

Прошло всего 5 минут с момента публикации, а фотография уже набрала больше 9 тысяч отметок «нравится». Подписчики начали активно комментировать происходящее: «Класс, хорошо отдохнуть», «Отличных выходных», «Красивые мамы и красивые дочки», «Ого, сколько вас, отличного отдыха». Некоторые не увидели на фото дочку Бородиной Тею и спрашивают у звезды, где же вторая дочь. А одна из подписчиц возмутилась тому, что звезда «даже не смотрит на качество фото, лишь бы выложить и не отставать от Бузовой».