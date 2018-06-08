Юлия Началова вышла в свет с богатым женихом

Сегодня, 20:11

На церемонии МУЗ-ТВ девушка рассекретила личность своего молодого человека. Мужчина имеет достаточно неплохой доход в сфере юриспунденции.

На красной дорожке вместе с Началовой появился ее молодой человек Вячеслав, которому исполнилось 38 лет, по словам Юлии. Девушка подчеркнула, что она уже успела познакомить 11-летнюю дочку со своим мужчиной, а также надеется на свадьбу в ближайшем будущем. Но на открытие премии девочку не пригласили, она сейчас на каникулах у бабушки.

Ранее Началова была замужем за музыкантом Дмитрием Ланским и футболистом Евгением Алдониным. Затем она жила с хоккеистом Александром Фроловым.

Напомним, что сегодня, 8 июня, прошло торжественное открытие музыкальной премии МУЗ-ТВ «Трансформация». Ведущими программы стали Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.