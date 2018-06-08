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«Деревянная свадьба»: Асмус нежно поздравила любимого Харламова

Сегодня, 19:55

В социальной сети актриса опубликовала комментарий, который заставил пустить слезу даже бывалых крепышей. Кристина особенными словами выразила свое почтение супругу, и подчеркивая его сильные стороны выразила надежду на долгую семейную идиллию.

Асмус решила оригинально поздравить супруга с 5-летием законных отношений. Познакомились они 6 лет назад, а вступили на путь единения через год. Кристина нежно и чувственно подобрала слова и фразы, с душой поздравила любимого Гарика Харламова с общим юбилеем.

«Гарик мой самый родной человек, моя кровь, мое братство. Люблю тебя безумно, восхищаюсь тобой, тянусь за тобой и во многом ровняюсь. Но!! За свою семью ты рвёшь так, как ни за что в этой жизни... И ты просто суперидеальный любящий отец!! Мне так повезло...», - написала супруга Харламова.

Также она рассказала, что деревянная свадьба стала неким этапом для анализа. Она знает что у них с Гариком противоположные взгляды практически на всё, но на помощь приходит умение договорится.

«Ты сверхталантлив, свердобр и сверхкрутой друг!!! Мне просто очень хорошо с тобой.... Давай и дальше так легко...моя крепость...», - подытожила Кристина.

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