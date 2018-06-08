«Деревянная свадьба»: Асмус нежно поздравила любимого Харламова

В социальной сети актриса опубликовала комментарий, который заставил пустить слезу даже бывалых крепышей. Кристина особенными словами выразила свое почтение супругу, и подчеркивая его сильные стороны выразила надежду на долгую семейную идиллию.
Асмус решила оригинально поздравить супруга с 5-летием законных отношений. Познакомились они 6 лет назад, а вступили на путь единения через год. Кристина нежно и чувственно подобрала слова и фразы, с душой поздравила любимого Гарика Харламова с общим юбилеем.
Также она рассказала, что деревянная свадьба стала неким этапом для анализа. Она знает что у них с Гариком противоположные взгляды практически на всё, но на помощь приходит умение договорится.