Ольга Бузова «прискакала» на красную дорожку на лошади

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На премию «Муз-ТВ» звезда решила появиться на лошади. Не менее эффектным был и ее наряд.

Ольга Бузова не перестает удивлять публику своими яркими образами и эффектным появлением. На прошлой музыкальной премии «Муз-ТВ» певица явилась из ракушки почти голая. В этом году Бузова решила не отставать и «прискакала» на красную дорожку на лошади.

Теперь звезда решила не оголяться и оделась в пышное розовое платье с очень длинным шлейфом, дополнив образ диадемой. По всей видимости, Ольга решила на один день стать принцессой, а то и королевой. Стоит отметить, что платье для телеведущей было сшито дизайнером Беллой Потемкиной.

Поклонники достаточно долго гадали, чем же удивит их кумир. Остались ли они довольны еще неизвестно, но такое появление точно не будет лишено внимания. Теперь неразгаданной осталась лишь песня, которую должны исполнить Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Многие предполагают, что ею станет «Цвет настроения синий», клип на которую побил все рекорды просмотров в YouTube. Многие, кстати, надеялись на скандалы вокруг пары Бузова-Собчак, однако, последняя заявила, что ничего подобного можно не ожидать, так как Собчак с уважением относится к достижениям своей когда-то коллеги Бузовой.