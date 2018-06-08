«Люди, это неприлично!»: Топурию возмутили люди, заглядывающие ей в машину

Сегодня, 19:24

Поездка на премию Муз-ТВ закончилась для популярной певицы настоящим разочарованием. Кэти пожаловалась поклонникам на надоедливых «Варвар», которые пристально пытались рассмотреть артистку в окнах не тонированного автомобиля. Свое недовольство она сопроводила интересной «гифкой».

Топурию возмутили люди, заглядывающие ей в машину. Об этом инциденте артистка рассказал в «сториз». Подписчикам Кэти призналась, что не может понять, зачем они это делают.

«Люди, это неприлично!», - подытожила артистка.

На видео видно, что для похода на церемонию Топурия выбрала белоснежный наряд. Вверху которого идеально гладкий корсет. Прическа Кэти не стала удивлением – аккуратное каре.