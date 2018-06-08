«Люди, это неприлично!»: Топурию возмутили люди, заглядывающие ей в машину

Поездка на премию Муз-ТВ закончилась для популярной певицы настоящим разочарованием. Кэти пожаловалась поклонникам на надоедливых «Варвар», которые пристально пытались рассмотреть артистку в окнах не тонированного автомобиля. Свое недовольство она сопроводила интересной «гифкой».
Топурию возмутили люди, заглядывающие ей в машину. Об этом инциденте артистка рассказал в «сториз». Подписчикам Кэти призналась, что не может понять, зачем они это делают.
На видео видно, что для похода на церемонию Топурия выбрала белоснежный наряд. Вверху которого идеально гладкий корсет. Прическа Кэти не стала удивлением – аккуратное каре.