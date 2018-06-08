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Роман Мадянов отпраздновал день рождения на больничной койке

Сегодня, 18:48

Из-за проблем с сердцем свое 55-летие российский актер встретил в реанимационно-анестезиологическом отделении. Теперь артист бережнее относится к своему здоровью, не желая повторения прошлогоднего инцидента.

Роман Мадянов в прошлом году отпраздновал свой 55 день рождения на больничной койке. У актера серьезные проблемы с сердцем, которые периодически напоминают о себе. Хотя, в этом году накануне торжества актер чувствует себя неплохо, к своему здоровью он относится осторожно и осмотрительно, тщательно следит за своим самочувствием и работает в размеренном графике.

Мадянов вспоминает, что было не очень приятно отмечать такой праздник в реанимационном отделении, но главное - ему удалось восстановить здоровье, за что он безмерно благодарен врачам. Теперь после всех продолжительных съемок Мадянов долго отдыхает: - "Какой бы перегруз ни был ничего, все нормально, сделаем. А сейчас уже понимаю, что надо быть по отношению к себе внимательнее".

Звезда сериала "Солдаты" с сожалением вспоминает о временах, когда за 8 часов работы успевал сделать гораздо больше, чем может сейчас при 12-часовом трудовом дне, но отлично понимает, что его здоровье и жизнь превыше всего.

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