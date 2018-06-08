Сергей Лазарев выступил в роли транса, и вызвал отвращение фанатов

Вчера, 23:45

Популярный певец отечественной эстрады опубликовал в своем Instagram видео, на котором он выступил в роли транса. Таким образом Лазарев решил сообщить о своем будущем концерте.

Подписчики Лазарева не очень оценили публикацию в стиле транса, которая вызвала у них большое отвращение. Теперь подписчики певца еще больше сомневаются в его традиционной ориентации. Певец увидел комментарии под публикацией, и даже ответил на некоторые. По мнению Лазарева, такое видео должно было рассмешить подписчиков, а не вызвать такую негативную реакцию.

Некоторые все же оценили старания кумира, подчеркнув, что из Сергея выйдет прекрасная женщина. Лазарев известен своими шутками в соцсетях, поэтому давние его подписчики уже привыкли к таким публикациям.