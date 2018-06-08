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Модель Деми Роуз показала свои формы во время рекламы бикини

Сегодня, 18:22

23-летняя модель продемонстрировала своё тело во время рекламной фотосессии своей линии купальников. Для того, чтобы показать бикини, модель выбрала довольно вызывающие и откровенные позы.

 Поклонникам Деми Роуз известно, насколько отлично на ней смотрятся купальники. Это и могло стать одной из причин для того, чтобы модель запустила свою линию данного вида одежды. Для фотосессии она выбрала бежевый закрытый купальник, надев сверху полупрозрачное платье. Но если одежда и скрывала модель, то для того, чтобы придать снимкам больше пикантности она выбрала позы, показывающие все плюсы фигуры девушки.

 Купальники и бикини из линии Деми Роуз являются довольно бюджетными, и приобрести их смогут многие желающие. Также модель занимается выпуском платьев и комбинезонов.

Деми пристально следит за своей фигурой, отказывая себе во многих удовольствиях. Одними из немногочисленных радостей для девушки являются орехи и арахисовое масло. Сама модель отмечает, что она быстро набирает в весе, поэтому ей сложно следить за своей фигурой и прекрасно выглядеть в купальниках.

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