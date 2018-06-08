Лена Темникова прошлась по красной дорожке Муз-ТВ в образе бомжа

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Певица отказалась от сексуального наряда в пользу мешковатого мужского костюма. Темникова поразила поклонников "дерзкой" сменой имиджа.

Лена Темникова прошлась по красной дорожке Муз-ТВ в образе мужчины-бомжа. Ситуация спасла только прическа певица. Она сделала нежную укладку без лишних украшений. Макияж для красной дорожки Темникова подобрала сдержанный и натуральный.

Под брутальные мужские брюки Лена надела босоножки на шпильке, однако обувь не смогла подчеркнуть сексуальность Темниковой, которую полностью скрыл мужской грубый костюм. Поклонники певицы похвалили ее смелый образ, отметив, что даже "одежда бомжа" не способна спрятать ее красоту.